Президент Ильхам Алиев: Мы видим большие возможности потенциальных проектов сотрудничества в третьих странах

БАКУ /Trend/ - Сегодня во время обсуждений мы также затронули вопрос того, как расширить сотрудничество в сфере энергетики, так как мы видим большие возможности инвестиционных проектов и проектов, связанных с созданием интерконнекторов и потенциальных проектов сотрудничества в третьих странах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 30 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом заявлении для прессы.

Отметив, что с Президентом Израиля также обсуждены планы и то, что уже было сделано в сфере ирригации и сельского хозяйства, глава государства сказал: «Мы знаем о больших достижениях Израиля в этой области и хотим использовать этот положительный опыт для повышения урожайности нашей сельскохозяйственной продукции и диверсификации рынка нашего экспорта».