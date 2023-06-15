ГПС Азербайджана о состоянии военнослужащего, получившего ранение в результате обстрела ППП "Лачин"

БАКУ /Trend/ - 15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несший службу на ППП "Лачин", сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГПС Азербайджана.

Как сообщается, ответным огнём огневая точка противника была подавлена, боевая обстановка находится под контролем наших подразделений.

"Раненому военнослужащему оказана первая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. Вся ответственность за эту провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.