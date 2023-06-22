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Азербайджан, Казахстан и Грузия создадут совместное ж/д предприятие

Политика Материалы 22 июня 2023 16:22 (UTC +04:00)
Азербайджан, Казахстан и Грузия создадут совместное ж/д предприятие

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БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АО "Национальная компания "Казахстанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги" создадут совместное предприятие.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в "Соглашении об основных принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО" Азербайджанские железные дороги", АО "Национальная компания "Казахстанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги", подписанном сегодня по итогам переговоров между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Кроме того, между министерством экономики Азербайджана и министерством промышленности и развития инфраструктуры Казахстана подписан меморандум о сотрудничестве в области оснащения судов и железнодорожных локомотивов.

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