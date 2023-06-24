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Иностранные дипломаты посетили мост, на котором расположен ППП "Лачин"

Политика Материалы 24 июня 2023 12:46 (UTC +04:00)
Иностранные дипломаты посетили мост, на котором расположен ППП "Лачин"

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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ЛАЧИН /Trend/ - В рамках визита в Лачин иностранные дипломаты посетили мост, где расположен погранично-таможенный пункт пропуска Лачин, между Арменией и Азербайджаном, сообщает в cубботу Trend.

Гости были проинформированны о последних провокациях Армении, в результате которых один азербайджанский пограничник получил ранения.

Было отмечено, что до вооруженной провокации проживающие в Ханкенди жители Карабаха армянского происхождения беспрепятственно пользовались данным погранично-пропускным пунктом. В данный момент создаются условия для медицинской эвакуации при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Дорога не закрыта, как утверждают некоторые круги, на ней просто проводятся временные следственные мероприятия в связи с очередной провокацией со стороны Армении.

До сведения иностранных дипломатов было доведено, что армянская сторона использует сложившуюся ситуацию на ППП "Лачин" как средство пропаганды. Некоторые европейские политологи также приходят и останавливаются на другой части моста, делясь односторонней информацией, которая не отражает правду. Они используют данную ситуацию для своих PR-кампаний.

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