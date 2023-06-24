Представители дипкорпуса посетили созданный на берегу реки Хакари бульвар в Лачине (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - Аккредитованные в Азербайджане представители иностранного дипломатического корпуса посетили бульвар, созданный на берегу реки Хакари в Лачине, сообщает в субботу Trend.

Напомним, что сегодня представители дипломатического корпуса отправились в Лачин.

В состав делегации входят 60 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 10 организаций.

Дипломаты уже ознакомились с восстановительными и строительными работами, проводимыми в городе, а также посетили первые жилые кварталы и увиделись с жителями города.

Затем состоялось посещение площади Флага, улицы Гейдара Алиева.

Представители дипломатического корпуса также ознакомятся с идущими полным ходом строительными работами в селе Забух.

Затем иностранные дипломаты отправятся в "умное село" Агалы в Зангилане.