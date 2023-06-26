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Несмотря на сложную оперативную обстановку, в азербайджанской армии продолжаются работы по реорганизации – Закир Гасанов

Политика Материалы 26 июня 2023 14:10 (UTC +04:00)
Несмотря на сложную оперативную обстановку, в азербайджанской армии продолжаются работы по реорганизации – Закир Гасанов

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БАКУ/Trend/ - Несмотря на сложную оперативную обстановку, в армии продолжаются работы по реорганизации, которые затрагивают основные направления развития Вооруженных Сил.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал в интервью местному телевидению министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«Это вопросы строительства вооруженных сил, структуры ВС, обучение во всех областях, военное образование, подготовка личного состава, подготовка специалистов, вопросы вооружения, и ряд вопросов», - сказал министр.

По словам Гасанова, в последних рейтингах особо отмечается высокий профессионализм азербайджанской армии.

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