Община Западного Азербайджана решительно осуждает резолюцию ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана, представляющая изгнанных из Армении азербайджанцев, решительно осуждает недавно принятую резолюцию № 2508 (2023) Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщили Trend в Общине, эта резолюция еще раз демонстрирует предвзятый и наивный подход ПАСЕ, прямо противоречащий сути прав человека.

"То, что ПАСЕ, с одной стороны, постоянно твердит о гуманизме, а с другой стороны, без всяких оснований выдвигает мнимый сценарий об эмиграции этнических армян из карабахского региона Азербайджана, является клеветой, и вызывает глубокое возмущение. В отличие от этнических азербайджанцев, которых Армения насильно изгнала из Гейчи, Зангезура, Дарелаяза и других районов, в Карабахском районе Азербайджана проживают армяне. Глубоко настораживает тот факт, что ПАСЕ, занимающаяся защитой прав человека, легко соглашается с изгнанием Арменией всех азербайджанцев со своей территории и превращением ее в моноэтничное государство.

Закрыв глаза на бесчисленные обращения изгнанных из Армении азербайджанцев с просьбой поддержать их право на возвращение, ПАСЕ теперь намерена защищать права этнических армян от несуществующих угроз. На самом деле, ПАСЕ этой резолюцией защищает территориальные претензии Армении к Азербайджану. Если бы ПАСЕ была искренней в отношении прав человека, она бы защитила наше право на возвращение и последовательно осудила бы печально известную этническую чистку, проведенную Арменией в отношении более миллиона азербайджанцев, и препятствование возвращению азербайджанцев на родину.

Учитывая систематическую ненависть Армении к азербайджанцам, со стороны ПАСЕ нелепо утверждать, что в Азербайджане якобы имеют место разжигающие ненавистной риторики. Одним из последних примеров этнической нетерпимости в Армении является возведение в Ереване монумента «Немезида», прославляющего насильственный терроризм против Азербайджана и Турции. Кроме того, сожжение азербайджанского флага перед премьер-министром на международном спортивном мероприятии, состоявшемся в Ереване всего два месяца назад, является еще одним актом, свидетельствующим о разгуле национальной ненависти в этой стране.

Особую тревогу вызывает тот факт, что ПАСЕ закрывает глаза на систематическое уничтожение принадлежащего азербайджанцам культурного наследия. Игнорированием этого вопроса авторы резолюции демонстрируют свою непринципиальность в сохранении культурного разнообразия и прав человека вне зависимости от этнического происхождения.

Эта резолюция не только демонстрирует антиазербайджанскую направленность ПАСЕ, но и показывает безразличие международного сообщества к судьбе отдельных групп населения, подвергшихся этнической чистке. Такой подход опасен и в корне подрывает принципы справедливости и прав человека.

Вместо того, чтобы говорить об отправке в Азербайджан миссии с сомнительными целями, ПАСЕ должна помочь направить в Армению международные миссии для обеспечения безопасного и достойного возвращения азербайджанцев и защиты их прав, имущества и культурного наследия. ПАСЕ должна поставить перед собой в качестве важнейшей задачи мониторинг соблюдения Арменией своих обязательств в рамках соответствующих конвенций в отношении прав изгнанных азербайджанцев. Следует отметить, что письмо, которое мы направили в Мониторинговый комитет ПАСЕ по этому поводу, до сегодняшнего дня оставалось без ответа.

Нас очень разочаровало предложение ПАСЕ, выдвинувшей программы и проекты в пользу сепаратистов. В отличие от воинствующих сепаратистов, Община Западного Азербайджана соблюдает принципы международного права, в том числе принцип территориальной целостности. Похоже, ПАСЕ вознаграждает тех, кто совершает насилие, и наказывает тех, кто отстаивает верховенство закона.

Эта резолюция не что иное, как постыдная попытка злоупотребить благородной идеей прав человека для поддержки военной агрессии и преступлений Армении против человечности. Это навсегда останется черной меткой в ​​истории Совета Европы.

Обязанность ПАСЕ — исправить свой неверный подход и отстаивать принципы справедливости и прав человека для всех, независимо от национальности и вероисповедания. Мы призываем Ассамблею отказаться от своей антиправозащитной, азербайджанофобской позиции и откликнуться на наши призывы к безопасному и достойному возвращению азербайджанцев, изгнанных из Армении", - говорится в заявлении Общины.