Глава МИД Непала посетит Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд сегодня отбывает в Азербайджан для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, сообщил во вторник Trend дипломатический источник.

Сауд выступит на конференции 5 июля. В ходе визита министр иностранных дел Непала встретится с высокопоставленными лицами правительства Азербайджана, а также с главами делегаций из разных стран.

Его визит завершится 8 июля.

Отметим, что министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения состоится 5-6 июля в Баку.

Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Несмотря на то, что период председательства страны в организации пришелся на разгар пандемии, официальный Баку успешно выполнил свою председательскую миссию и получил право руководить движением в течение еще 1 года.

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