Медиа Боснии и Герцеговины пишут о выступлении Президента Ильхама Алиева на встрече министров Движения неприсоединения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоявшаяся в Баку встреча министров Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам» находится в центре внимания и средств массовой информации Боснии и Герцеговины.

Как сообщает Trend, в новостях, опубликованных такими информационными агентствами, как Slobodna Bosna, Bosna info, Federalna и N1info отмечается, что Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на встрече заявил, что Франция является одной из стран, все еще продолжающей политику неоколониализма. Подчеркивается, что Президент Азербайджана сказал, что все чаще звучит во Франции устойчивый и широко распространенный, особенно в СМИ и в Интернете, расистский и дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств.

В материалах отмечается, что Президент Ильхам Алиев призвал Францию извиниться за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, а также акты геноцида против государств-членов Движения неприсоединения в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах.

В статьях отводится место следующим мыслям, высказанным Президентом Азербайджана в ходе выступления на встрече: «Несколько дней назад король Нидерландов официально извинился за колониальное прошлое своей страны и участие в работорговле. Мы призываем его французского коллегу сделать то же самое. Лучше поздно, чем никогда. Извинения перед миллионами людей, которых его предшественники колонизировали, использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будут не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка».