Заявление МИД России вызвало недовольство в азербайджанском обществе - Полад Бюльбюльоглу

БАКУ/Trend/ - 17 июля состоялась встреча посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко, передает в понедельник Trend.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Москве, на встрече Руденко отметил, что сегодня главной целью России является подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. По его словам, российская сторона готова оказать всестороннюю поддержку этому процессу, в том числе организовать встречи на своей территории.

Кроме того, он коснулся деятельности временно дислоцированных на территории Азербайджана российских миротворческих сил.

Полад Бюльбюльоглу, в свою очередь, заявил, что согласно договору «О дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности», подписанному между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от ​​1997 года, Российская Федерация безоговорочно признает территориальную целостности Азербайджанской Республики и никогда не ставил под сомнение территориальную целостность страны. По этой причине, как отметил посол, заявление МИД России от 15 июля вызвало недовольство в Азербайджане, в том числе среди депутатов, экспертов и политологов.

Отметив, что для свободного и беспрепятственного проезда армян через Лачинский пограничный пункт нет никаких препятствий, посол подчеркнул, что Лачинская дорога используется армянами для других целей, в том числе для перевозки военных боеприпасов и контрабанды на территории Азербайджана под видом гуманитарной помощи Международного Комитета Красного Креста. Посол отметил, что есть множество подтверждающих это документов и видеозаписей.

Касаясь деятельности российского миротворческого контингента, Бюльбюльоглу подчеркнул, что армяне в сопровождении миротворцев тайными горными дорогами провозят в Ханкенди неизвестные товары. Там проводится военная подготовка школьников. Все это вызывает оправданное недовольство в Азербайджане и бросает тень на российско-азербайджанские отношения.

В то же время посол заявил, что предвзятое мнение о территориальной целостности Азербайджана в российских СМИ вызвало негативную реакцию в азербайджанском обществе, в том числе среди политологов и экспертов.

Полад Бюльбюльоглу, рассказывая о провокационной деятельности Рубена Варданяна в Ханкенди, подчеркнул, что он создает препятствия для нормализации сложившейся ситуации, и заявил, что в азербайджанском обществе сформировалось мнение о том, что он был направлен в Ханкенди Россией.

Отметив, что мирный договор был инициативой Президента Ильхама Алиева, посол Азербайджана подчеркнул, что для страны не важно, где проходят переговоры, главное – их продолжение и достижение конкретного результата.

Говоря о проводимых в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях обширных ремонтно-восстановительных работах, он сказал, что проживающие там армяне являются свидетелями этого, и выразил уверенность, что их жизнь в Азербайджане будет благополучной.