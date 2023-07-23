Азербайджан является примером мирного сосуществования - Клаус Юргенс

ШУША /Trend/ - Азербайджан является сторонником мира.

Как передает Trend, об этом сказал в воскресенье журналистам руководитель компании Economyfirst Limited London Клаус Юргенс, принимающий участие в Шушинском глобальном медиафоруме.

"В Шуше мы увидели реставрацию церкви. Это показывает, насколько Азербайджан является сторонником мира. Этим Азербайджан доказывает другим странам, что легко что-то разрушить, но нужно приложить усилия, чтобы построить, создать и восстановить. Это также особый месседж Азербайджана. Это яркий пример его подхода к вопросу с принципом строительства и создания. Должен признаться, что я был тронут этим, и мне было приятно увидеть это зрелище. Думаю, противоположная сторона тоже должна дать такой ответ и быть сторонником мира. Несправедливые и незаконные требования не должны предъявляться с противоположной стороны. Я думаю, что если между двумя странами будет взаимное уважение и отношения, добрососедские отношения будут развиваться еще лучше, и люди будут жить в мире. Мир между народами должен основываться на понимании друг друга, они должны смотреть друг другу в глаза. Чтобы достичь мира в обществе, соседи должны научиться жить вместе. Мир должен основываться на взаимном уважении", - сказал он.

Он также отметил, что Азербайджан является примером мирного сосуществования.

"После моего визита в Азербайджан и того, что я увидел, особенно после моего визита в Шушу, я могу сказать, что Азербайджан является примером мирного сосуществования. Вы, как медиа, должны быть более активными в достижении мира. Не должны сдерживать себя и делиться своими мыслями. Вы также должны быть объективными и проводить исследования. Откровенно говоря, журналисты из европейских стран по-разному подходят к этим вопросам, но я думаю, вам следует больше писать об этом и готовить новости. И в этом случае вы можете обеспечить, чтобы передаваемое вами месседжи выходили за пределы Азербайджана. Пишите статьи в международные газеты, выступайте с речами на телевидении. Это действительно нелегко сделать, но это можно сделать. Я думаю, что самым важным вопросом является обеспечение активности в этом вопросе журналистов, командируемых за пределы Азербайджана. Они могут передать эти месседжи более легко и удобно. Это легко? Нет, но это можно сделать. Помимо того, что вы пишете об Азербайджане для местной аудитории, важно, чтобы вы писали и для иностранной аудитории", - сказал он.

Отметим, что 21 июля стартовал Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходит по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников – 60 руководителей и представителей местных СМИ.