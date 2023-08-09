МИД Азербайджана о визовом режиме в связи с Международным конгрессом астронавтики

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил информацию об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, желающих приехать в страну в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики.

Как сообщили Trend в среду в МИД, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи 74-м Международным конгрессом астронавтики, могут получить визу в международных аэропортах Азербайджана с 20 сентября по 7 октября 2023 года.

Основанием для выдачи визы считается один из следующих документов: документ, подтверждающий регистрацию через систему электронной регистрации в соответствии с правилами Международной федерации космонавтики - международного организатора 74-го Международного конгресса астронавтики; официальное приглашение от юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики.

Процедура оформления однократной или многократной электронной визы, выдаваемой через систему "ASAN Visa", осуществляется Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Пребывание в стране по однократной электронной визе, выданной в течение 3 рабочих дней через систему "ASAN Visa", устанавливается на срок до 30 дней, многократной электронной визы - на срок до 90 дней.

Также через систему ASAN Visa, независимо от нерабочих и праздничных дней, иностранцы и лица без гражданства могут подать заявку на получение одноразовой электронной визы в ускоренном порядке в течение 3-х часов, посетив сайт www.evisa.gov.az.

С 15 мая 2018 года в случаях, предусмотренных законами Азербайджанской Республики, актами Президента Азербайджанской Республики и межгосударственными или межправительственными договорами Азербайджанской Республики, в международных аэропортах Азербайджанской Республики осуществляется выдача одноразовых электронных виз иностранцам и лицам без гражданства через систему ASAN Visa.

Выдача виз в международных аэропортах Азербайджанской Республики через систему ASAN Visa, а также осуществление связанных с визой платежей через систему "ASAN pay" обеспечиваются Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Одноразовая электронная виза выдается только гражданам стран, перечисленных в этом списке.

Список стран, гражданам которых одноразовые электронные визы оформляются в международных аэропортах Азербайджана