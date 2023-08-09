МИД Азербайджана о визовом режиме в связи с Международным конгрессом астронавтики

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил информацию об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, желающих приехать в страну в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики.
Как сообщили Trend в среду в МИД, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи 74-м Международным конгрессом астронавтики, могут получить визу в международных аэропортах Азербайджана с 20 сентября по 7 октября 2023 года.
Основанием для выдачи визы считается один из следующих документов: документ, подтверждающий регистрацию через систему электронной регистрации в соответствии с правилами Международной федерации космонавтики - международного организатора 74-го Международного конгресса астронавтики; официальное приглашение от юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос)" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в связи с 74-м Международным конгрессом астронавтики.
Процедура оформления однократной или многократной электронной визы, выдаваемой через систему "ASAN Visa", осуществляется Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Пребывание в стране по однократной электронной визе, выданной в течение 3 рабочих дней через систему "ASAN Visa", устанавливается на срок до 30 дней, многократной электронной визы - на срок до 90 дней.
Также через систему ASAN Visa, независимо от нерабочих и праздничных дней, иностранцы и лица без гражданства могут подать заявку на получение одноразовой электронной визы в ускоренном порядке в течение 3-х часов, посетив сайт www.evisa.gov.az.
С 15 мая 2018 года в случаях, предусмотренных законами Азербайджанской Республики, актами Президента Азербайджанской Республики и межгосударственными или межправительственными договорами Азербайджанской Республики, в международных аэропортах Азербайджанской Республики осуществляется выдача одноразовых электронных виз иностранцам и лицам без гражданства через систему ASAN Visa.
Выдача виз в международных аэропортах Азербайджанской Республики через систему ASAN Visa, а также осуществление связанных с визой платежей через систему "ASAN pay" обеспечиваются Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.
Одноразовая электронная виза выдается только гражданам стран, перечисленных в этом списке.
Список стран, гражданам которых одноразовые электронные визы оформляются в международных аэропортах Азербайджана
|
Название страны
|
Срок оформленной визы
|
1
|
Оман
|
30 дней
|
2
|
Королевство Саудовская Аравия
|
30 дней
|
3
|
Бахрейн
|
30 дней
|
4
|
Кувейт
|
30 дней
|
5
|
Япония
|
30 дней
|
6
|
Индонезия
|
30 дней
|
7
|
Китайская Народная Республика
|
30 дней
|
8
|
Республика Корея
|
30 дней
|
9
|
Малайзия
|
30 дней
|
10
|
Сингапур
|
30 дней
|
11
|
Израиль
|
30 дней
В нижеперечисленных случаях и лицам в международных аэропортах Азербайджанской Республики оформляются визы, срок пребывания по которым в стране установлен на срок до 30 дней:
- лицам, сопровождающим граждан Государства Катар, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия, Королевства Бахрейн и Государства Кувейт, а также имеющим карту резидента этих стран;и
- лицам, имеющим визу резидента со сроком действия более 6 месяцев в Объединенных Арабских Эмиратах;
- только гражданам Соединенных Штатов Америки, путешествующим рейсом Нью-Йорк-Баку;
- по прибытии в Азербайджанскую Республику в связи со смертью члена семьи, проживавшего в Азербайджанской Республике (на основании документа, подтверждающего смерть члена семьи);
- при прибытии в Азербайджанскую Республику граждан иностранных государств, на территории которых не аккредитованы дипломатические представительства, консульства Азербайджанской Республики и которые имеют прямое воздушное сообщение с Азербайджанской Республикой.