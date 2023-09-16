Армения продолжает поддерживать сепаратизм – Сахиба Гафарова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество должно заявить протест против агрессивного сепаратизма и решительно осудить подобную ​​незаконную деятельность. Сепаратизм недопустим в современном мире, стремящемся к процветанию и устойчивому развитию.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе выступления на общих дискуссиях саммита «G77 и Китай», прошедшего в Республике Куба, говоря о шагах, предпринятых Арменией в направлении обострения ситуации в регионе.

Отметив, что Азербайджан выступил с инициативой о процессе нормализации и подписании мирного соглашения с Арменией на основе норм и принципов международного права, председатель Милли Меджлиса отметила, что это единственный способ достичь долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Спикер подчеркнула, что на фоне искреннего подхода Азербайджана к процессам Армения нарушает ранее достигнутые договоренности, поддерживает сепаратизм и продолжает военно-политические провокации против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Недавние так называемые "президентские выборы", проведенные незаконным режимом в Карабахе, стали очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Председатель Милли Меджлиса сказала, что невозможно добиться устойчивого развития без обеспечения мира и безопасности. Она добавила, что Азербайджан в 2020 году после освобождения своих территорий от 30-летней армянской оккупации начал там масштабные работы по восстановлению и реконструкции. Сейчас это один из основных приоритетов развития Азербайджана, и страна за короткий период достигла больших успехов в этом, бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться в свои дома.