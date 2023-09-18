Президент Ильхам Алиев: Загрязнение Арменией наших территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами создает серьезные препятствия процессу проведения эксгумационных работ

БАКУ/Trend/ - Освобождение азербайджанских земель от оккупации в 2020 году открыло новые возможности для выяснения судеб лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Однако загрязнение Арменией наших территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами создает серьезные препятствия процессу выявления массовых захоронений, проведения эксгумационных работ.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам международной конференции на тему "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

"Сразу после Отечественной войны были предприняты важные шаги, направленные на усиление возможностей Государственной комиссии, на освобожденных от оккупации территориях начаты определение мест массовых захоронений, необходимые раскопки и эксгумационные работы. В результате раскопок, проведенных на освобожденных от оккупации территориях за последние два года, было обнаружено 10 массовых захоронений. Благодаря принятым неотложным мерам удалось идентифицировать 15 пропавших без вести лиц, и общественность была проинформирована об этом. Сегодня будет предоставлена дополнительная информация еще о 10 лицах.

С глубокой скорбью я выражаю соболезнования семьям пропавших без вести шехидов, судьба которых определена, желаю им терпения. Выяснение судеб наших граждан, пропавших без вести 30 лет назад, является не только серьезным общественным событием, но и наглядным примером того, как Азербайджанское государство ценит своих граждан. Заверяю семьи пропавших без вести лиц, что мы не пожалеем усилий для выяснения судеб всех лиц, пропавших без вести в боях за Родину.

В постконфликтный период проблема пропавших без вести лиц поднимается нами на всех соответствующих встречах, переговорах с Арменией, в частности, на брюссельской и вашингтонской платформах. К сожалению, Армения, грубо нарушая свои обязательства, вытекающие из международного гуманитарного права, не предоставляет азербайджанской стороне информацию о судьбе пропавших без вести лиц и точном местонахождении массовых захоронений. Причины этого ясны. Армения считает, что тем самым раскроются совершенные ею очередные военные преступления, зверства. Международная общественность должна оказать давление на Армению с целью предоставления ею азербайджанской стороне информации о судьбе пропавших без вести лиц и массовых захоронениях. Это сугубо гуманитарный вопрос и его политизация недопустима", - говорится в послании.