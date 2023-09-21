Президент Ильхам Алиев окончательно закрыл карабахский вопрос - за 24 часа

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев за 24 часа написал новую главу в истории Азербайджана - главу восстановления суверенитета нашей страны на всей ее территории. Одновременно с этим глава государства закрыл другую главу - главу оккупации, боли и трагедии миллионов азербайджанцев, пострадавших за 30 лет армянской оккупации.

Когда 19 сентября в районе 13:00 начались антитеррористические мероприятия, вся страна гадала - сколько дней потребуется азербайджанской армии, доказавшей свой высокий уровень, чтобы окончательно переломить хребет армянским боевикам? Оказалось, что «дней» не потребуется вовсе. Достаточно было и одного.

Азербайджанские подразделения нанесли сокрушительный удар по остаткам ВС Армении и незаконным формированиям сепаратистов: министерство обороны страны, помимо уже привычных нам с 2020 года видео с поражением военных объектов, публиковало кадры, на которых дроны снимали бегущих из окопов армянских солдат. Опыт разгрома в 44-дневной войне преподал сепаратистам хороший урок: видишь азербайджанскую армию - беги, чтобы выжить.

Скорость, с которой азербайджанская армия выполнила поставленные задачи, поражает. Но не только темп мероприятий говорит о высочайшем профессионализме наших солдат и офицеров, а и то, как точно работали азербайджанские войска. Президент Ильхам Алиев в своем вчерашнем обращении к нации подчеркивал, что ВС Азербайджана получили его распоряжение о том, чтобы избегать ударов по гражданской инфраструктуре и избежать ущерба мирному населению. Это поручение Верховного главнокомандующего было неукоснительно исполнено.

Карабахский сепаратизм завершил свою бесславную тридцатилетнюю историю. Уже сегодня в Евлахе представители армянского населения Карабаха явятся на переговоры с властями Азербайджана чтобы обсудить порядок разоружения и механизмы интеграции в правовое поле нашей страны.

Это - победа для всей нашей страны, для миллионов азербайджанцев по всему миру, и у этой победы есть автор - Президент Ильхам Алиев. Именно благодаря его усилиям, стратегии и многолетней эффективной политике был подготовлен базис, сделавший возможным освобождение оккупированных территорий. Была выстроена устойчивая и развивающаяся экономика, обеспечена стабильность, сформирована современная и отлично оснащенная армия - все эти составляющие успешного государства обусловили успех нашей страны. Президент Ильхам Алиев сформировал эти составляющие, а затем в 2020 году выполнил историческую миссию восстановления территориальной целостности нашей страны. Затем, Армения и карабахские сепаратисты получили от главы государства последний шанс на переговоры и конструктивный диалог.

Что можно сказать? Они свой шанс сознательно упустили. Использовали это время для диверсий и провокаций, не отказались от реваншизма и даже провели несколько «выборов». А в последние недели сепаратисты обнаглели настолько, что создалось ощущение, будто они забыли, что такое «железный кулак».

И Азербайджан им это напомнил.

В этот момент на ум приходят еще одни слова Президента Ильхама Алиева, сказанные им когда-то: «Я знаю, что и когда надо делать». Азербайджанский народ поверил своему лидеру, сплотился вокруг него, и это гармоничное сочетание стало базой, фундаментом для всех больших побед нашей страны. Ничто и никто не смогли этому помешать, как ни пытались. Все попытки давления на Баку обернулись провалом, широкая сеть лоббистов по всему миру оказалась бессильна, деньги - также не помогли.

Да и не могли помочь: если Президент Ильхам Алиев ставит задачу, эта задача исполняется. Так было, есть и будет. Успешное противостояние международному давлению заставило весь мир считаться с позицией Азербайджана и считаться с тем, что говорит, делает и чего требует азербайджанский лидер.

Сейчас мирное население Карабаха имеет еще один, уж точно последний шанс от главы государства. Им предстоит решиться, остаться в Азербайджане или уехать на родину. Воспользуются они этим последним вариантом или нет - неважно.

Потому что условия, выдвинутые Президентом Ильхамом Алиевым, не обсуждаются.