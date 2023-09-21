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Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)

Политика Материалы 21 сентября 2023 12:49 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - 19 сентября армянские незаконные военные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, предприняли ряд широкомасштабных военных провокаций и террористических актов. В ответ на эти провокации Азербайджан начал антитеррористические мероприятия локального характера в регионе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова в ходе своего выступления на церемонии открытия заседания Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), проходящего в Баку.

По словам спикера, целью этих мероприятий было разоружение и вывод подразделений армянских незаконных военных формирований с территории Азербайджана, нейтрализация их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности гражданского населения и восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что вчера, учитывая обращение представителей армянского начеления Карабаха, была достигнута договоренность о прекращении локальных антитеррористических мероприятий на соответствующих условиях.

Сахиба Гафарова выразила надежду, что начавшийся сегодня диалог с представителями армянского населения приведет к их реинтеграции в азербайджанское общество, а Армения, в свою очередь, будет впредь проявлять ответственность в рамках процесса нормализации и подпишет мирное соглашение, которое обеспечит спокойствие и стабильность в регионе.

Сахиба Гафарова напомнила, что, несмотря на твердую волю Азербайджана и последовательные шаги, предпринимаемые в направлении долгосрочного мира и стабильности, Армения действует в обратном направлении. Спикер также отметила, что отступление от договоренностей и выдвижение новых оправданий, уклонение от реальных переговоров, совершение военно-политических провокаций, попытки всеми возможными средствами удержать незаконный сепаратистский режим, установленный на территории Азербайджана - это неизменная картина поведения Армении за последние два с половиной года.

Было отмечено, что Азербайджан неоднократно требовал безоговорочного и полного вывода более 10 тысяч вооруженных солдат Армении из Карабаха и отмены сепаратистского режима, заявляя, что это главное условие достижения мира и стабильности в регионе.

Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
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