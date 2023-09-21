Сахиба Гафарова рассказала об антитеррористических мероприятиях на заседании Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 19 сентября армянские незаконные военные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, предприняли ряд широкомасштабных военных провокаций и террористических актов. В ответ на эти провокации Азербайджан начал антитеррористические мероприятия локального характера в регионе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова в ходе своего выступления на церемонии открытия заседания Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), проходящего в Баку.

По словам спикера, целью этих мероприятий было разоружение и вывод подразделений армянских незаконных военных формирований с территории Азербайджана, нейтрализация их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности гражданского населения и восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что вчера, учитывая обращение представителей армянского начеления Карабаха, была достигнута договоренность о прекращении локальных антитеррористических мероприятий на соответствующих условиях.

Сахиба Гафарова выразила надежду, что начавшийся сегодня диалог с представителями армянского населения приведет к их реинтеграции в азербайджанское общество, а Армения, в свою очередь, будет впредь проявлять ответственность в рамках процесса нормализации и подпишет мирное соглашение, которое обеспечит спокойствие и стабильность в регионе.

Сахиба Гафарова напомнила, что, несмотря на твердую волю Азербайджана и последовательные шаги, предпринимаемые в направлении долгосрочного мира и стабильности, Армения действует в обратном направлении. Спикер также отметила, что отступление от договоренностей и выдвижение новых оправданий, уклонение от реальных переговоров, совершение военно-политических провокаций, попытки всеми возможными средствами удержать незаконный сепаратистский режим, установленный на территории Азербайджана - это неизменная картина поведения Армении за последние два с половиной года.

Было отмечено, что Азербайджан неоднократно требовал безоговорочного и полного вывода более 10 тысяч вооруженных солдат Армении из Карабаха и отмены сепаратистского режима, заявляя, что это главное условие достижения мира и стабильности в регионе.