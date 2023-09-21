Карабах – земля Азербайджана и любой иной статус неприемлем – Минобороны Турции

БАКУ/Trend/ - Карабах – это земля Азербайджана и любой иной статус неприемлем.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции.

В заявлении отмечено, что Азербайджан сам провел антитеррористические мероприятия.

"Мы продолжим поддерживать наших азербайджанских братьев в их справедливой борьбе. Карабах – это земля Азербайджана. Никакой иной статус здесь неприемлем. Мы наблюбдаем за мерами, осуществляемыми в Карабахе в ответ на провокации армянских вооруженных сил в течение длительного времени, решением о прекращении огня и последней ситуацией в регионе", - также говорится в заявлении.

В то же время было подчеркнуто, что Вооруженные силы Турции не участвовали в антитеррористических мероприятиях, проводимых Азербайджаном.

Напомним, что сегодня министр национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер позвонил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову. Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном. Он выразил глубокие соболезнования семьям военнослужащих, ставших шехидами, и пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.