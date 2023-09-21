БАКУ/Trend/ - Ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики Рамин Мамедов представил планы по реинтеграции армянских жителей Карабаха.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было заявлено в Евлахе на встрече Рамина Мамедова с представителями армянских жителей Карабаха - Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном.

Кроме того, была подчеркнута важность скорейшей реализации вопросов, отраженных в заявлении Министерства обороны Азербайджанской Республики от 20 сентября о прекращении антитеррористических мероприятий.

Отметим, что по приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В качестве участника на встрече присутствовал руководитель российской стороны Российско-турецкого совместного мониторингового центра контр-адмирал Олег Семенов.

На встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.