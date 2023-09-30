Армения злоупотребляет Международным Судом - МИД Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Выдвинутые Арменией 29 сентября очередные обвинения в Международном суде с целью определения временных мер по судебному делу о применении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана), совершенно необоснованны и абсурдны.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос об очередных обвинениях Армении в Международном суде.

"Новые обвинения, направленные на разжигание и пропаганду расовой ненависти к азербайджанцам, игнорируя предыдущее решение Международного суда по упомянутому делу, совершенно неприемлемы, поскольку Армения не отказывается от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Армения злоупотребляет Международным судом своей коварной политической повесткой дня, как и в Совете безопасности ООН. Отметим, что в этом году Армения неоднократно обращалась в Международный суд. Из трех ходатайств, поданных Арменией в январе, два были отклонены, одно удовлетворено в ограниченной форме, а поданные в мае ходатайства - единогласно отклонены судьями в июле.

Азербайджанская сторона представит соответствующему суду свою позицию, в которой отражены конкретные ответы на новые необоснованные претензии Армении", - сказал А.Гаджизаде.