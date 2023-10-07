Армянский народ – это проект, который был блестяще задуман и реализован - Филипп Экозьянц (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышло в эфир интервью с армянским историком, писателем Филиппом Экозьянцем, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что все проблемы Армении исходят из искаженного видения прошлого. То, что пишут в учебниках – такого нет, и никогда не было. Было совершенно другое.

«Понятно, что армянский народ – это проект, который был блестяще задуман и реализован. Этот проект в руках людей, которые находятся далеко от Армении. Проект управляется через церковь. Их задача – расширение влияния власти. Никто из тех, кто создал этот проект, не планировал, чтобы армяне жили в мире. Этот проект был создан для противодействия мусульманскому миру», - сказал Экозьянц.

Trend представляет полную видеозапись интервью.