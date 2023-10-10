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Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 10 октября 2023 13:08 (UTC +04:00)
Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ – 10 октября два военных корабля Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Экипажи кораблей были встречены представителями Военно-морских сил Азербайджанской Республики.

В ходе визита запланирована экскурсия экипажей кораблей для ознакомления с культурно-историческими памятниками Баку, а также товарищеская встреча в рамках спортивных состязаний", - говорится в сообщении ведомства.

Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку (ФОТО)
Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку (ФОТО)
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