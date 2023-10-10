Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – 10 октября два военных корабля Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Экипажи кораблей были встречены представителями Военно-морских сил Азербайджанской Республики.

В ходе визита запланирована экскурсия экипажей кораблей для ознакомления с культурно-историческими памятниками Баку, а также товарищеская встреча в рамках спортивных состязаний", - говорится в сообщении ведомства.