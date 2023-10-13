Ежегодные расходы госбюджета Азербайджана на соцобеспечение выросли более чем в 20 раз - министр

БАКУ /Trend/ - За прошедшие 20 лет ежегодные расходы государственного бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение выросли более чем в 20 раз.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев во время выступления в парламенте на научно-практической конференции на тему "Гейдар Алиев – 100: современный Азербайджан – государство социального благоденствия и социальной справедливости".

"Минимальная заработная плата увеличилась в 38 раз, до 345 манатов, среднемесячная - более чем в 12 раз, до 925,3 маната. Минимальная пенсия увеличилась в 14 раз, до 280 манатов, среднемесячная пенсия - в 18 раз, до 435 манатов, среднемесячная пенсия по возрасту увеличилась в 19 раз, до 466 манатов, среднемесячная пенсия по инвалидности - в 14 раз, до 366 манатов, а среднемесячная пенсия по потере кормильца - в 19 раз, до 408 манатов. Сумма ежегодных средств, выплачиваемых по пенсии, увеличилась более чем в 30 раз и составила 5 млрд 907 млн манатов. Только за последний год в годовых средствах, выделяемых на выплаты по пенсиям, рост составил 1 млрд манатов, а за последние пять лет - 2,4 млрд (рост на 70 процентов). Если в 2003 году размер среднемесячной пенсии был в 2 раза ниже прожиточного минимума для пенсионеров, то в настоящее время эта сумма (435 манатов) в 2,2 раза превышает прожиточный минимум для пенсионеров (199 манатов)", - отметил министр.