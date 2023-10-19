Корсика подверглась колонизации Францией - член партии "Свободная Корсика"

БАКУ/Trend/ – Корсика подверглась колонизации Францией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции, приуроченной к предстоящей завтра международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемой Бакинской инициативной группой, сказал член партии "Свободная Корсика" Жан Жак Родригес.

Он отметил, что на Корсике произошли массовые убийства, колонизация велась военным путем.

"Вот уже 250 лет Корсика пытается восстановить свою независимость. Часть нашего населения была депортирована. На Корсике собирались проводить испытания ядерного оружия. Однако, учитывая близкое расположение территорий к Франции, от этих испытаний отказались", - добавил Ж.Ж.Родригес.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой.

Напомним, что Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.