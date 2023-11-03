Сегодня ОТГ переживает период наивысшего развития - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Сегодня Организация тюркских государств переживает период своего наивысшего развития. Личный авторитет Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в мире, высокий уровень азербайджано-турецкого единства в свою очередь являются основными факторами, влияющими на развитие Организации тюркских государств.

Об этом сказал Trend в пятницу ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что 10-й саммит Организации тюркских государств стал плодотворным с точки зрения принятия важных решений.

"На встрече были подписаны Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита. В декларации приветствуются полное восстановление суверенитета Азербайджана в результате проведенных 19-20 сентября 2023 года локальных антитеррористических мероприятий и усилия правительства Азербайджана по реинтеграции, а также выражается полная поддержка нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ друг друга", - сказал Гараев.

По его словам, уже можно с уверенностью сказать, что правовая база для дальнейшего развития ОТГ полностью сформирована. "В ближайшие дни мы станем свидетелями дальнейшего развития отношений между тюркскими государствами", - сказал Гараев.

Он также отметил практические шаги, отражающие единство между тюркскими государствами.

"И во время 44-дневной Отечественной войны, и после нее мы видели поддержку тюркских государств. Особо можно отметить построенное Узбекистаном здание школы, а также строительство Казахстаном творческого центра в городе Физули. Тюркские государства, являющиеся надежными партнерами на политической арене, также тесно сотрудничают в экономической, культурной сферах. В подписанной на встрече декларации также содержится призыв к принятию важных шагов в целях расширения сотрудничества в области транспорта между государствами-членами ОТГ и поощряется проведение 7-го заседания министров транспорта ОТГ и в этом контексте международной конференции на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана". Кроме того, подчеркивается инициатива объявления города Губа сельскохозяйственной столицей тюркского мира", - сказал Гараев.

Он отметил, что в нынешний период солидарность и единство тюркских государств играют очень важную роль и являются примером для всего мира. На фоне конфликтов, политического противостояния, имеющих место в мире, это единство между государствами является незаменимым, и в ближайшие годы тюркские государства добьются еще больших успехов.

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