Армения использовала более 480 тонн мин в Карабахе и Восточном Зангезуре - Вугар Сулейманов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одной из самых загрязненных минами стран в мире.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на общественных слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых веществ на экосистему" сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Он отметил, что эти скрытые семена смерти оказывают серьезное влияние, как на окружающую среду, так и на благополучие и социальное развитие граждан, создавая прямую угрозу жизни и здоровью людей, а также нанося ущерб экосистеме.

"В период оккупации азербайджанских территорий, Карабах и Восточный Зангезур, являвшиеся самыми экологически чистыми и красивыми природными регионами нашей страны, были разрушены армянскими вооруженными формированиями. По приблизительным оценкам, эти территории загрязнены около 1,5 миллионом мин и взрывчатых веществ. Даже при минимальном подсчете, это составляет 480 тонн пластиковой массы с вредными веществами", - подчеркнул В.Сулейманов.

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