Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении на саммите ОЭС обратился с призывом к Армении

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступив на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте, обратился с призывом к Армении.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе своего выступления Эрдоган заявил о большом значении каспийского перехода Среднего коридора.

Он отметил, что солидарность должна проявляться везде - от Карабаха до Афганистана.

"В результате освобождения Карабаха, мы еще немного приблизились к миру в регионе. Если Армения выполнит свои обязательства, этот процесс станет еще проще", - добавил Эрдоган.

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