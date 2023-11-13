Министр обороны Азербайджана находится с визитом в ОАЭ

БАКУ /Trend/ - 13 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства прибыли с визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия в работе международной выставки «Dubai Airshow – 2023».

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита планируется участие генерал-полковника З.Гасанова в конференциях и панельных дискуссиях.

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