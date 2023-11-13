Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Министр обороны Азербайджана находится с визитом в ОАЭ

Политика Материалы 13 ноября 2023 17:10 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в ОАЭ

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 13 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства прибыли с визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия в работе международной выставки «Dubai Airshow – 2023».

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита планируется участие генерал-полковника З.Гасанова в конференциях и панельных дискуссиях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости