С военнослужащими ВС Азербайджана проведены методические занятия по организации воспитательной работы

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему приказу первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии, проведены методические занятия с участием офицеров по специальности "Организация воспитательной работы и психолог".

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Представители Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу провели в нескольких воинских частях встречи на тему организации воспитательной работы.

На встречах с офицерами по специальности «Организация воспитательной работы и психолог» были даны необходимые методические рекомендации о повышении морально-психологической подготовки личного состава, изучению личностно-психологических особенностей новобранцев, их адаптации к службе, охране служебной безопасности и здоровья личного состава, а также укреплению воинской дисциплины.

В ходе встреч военнослужащим была предоставлена информация об укреплении материально-технической базы Азербайджанской Армии, о проделанной работе в области улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, подробно разъяснены обязанности и ответственность офицеров по решению стоящих перед ними задач", - говорится в сообщении ведомства.

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