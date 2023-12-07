Завершена дипломатическая деятельность посла Японии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Азербайджане Вада Куничи в связи с окончанием его дипломатической деятельности.

Как сообщили в четверг Trend в МИД, на встрече был отмечен большой потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией. Особо подчеркнута важность развития сотрудничества в сфере экономики, энергетики, культуры, туризма, сельского хозяйства, высоких технологий, образования и других сферах. Было заявлено о важности политического диалога и визитов высокого уровня между двумя странами.

Джейхун Байрамов еще раз довел до сведения позицию Азербайджана, основанную на нормах и принципах международного права относительно разрешения конфликта, являющегося самой большой угрозой безопасности региона, и восстановления суверенитета страны. Министр напомнил, что действующий в этот период в Азербайджане посол был свидетелем этих исторических процессов. Было отмечено, что в восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период, а также в рамках создания "зеленых" энергетических и свободных экономических зон, имеются большие возможности для сотрудничества Азербайджана с Японией.

Глава МИД Азербайджанга выразил Куничи благодарность за его вклад в развитие азербайджано-японских отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Вада Куничи выразил благодарность за теплый прием и за поддержку, полученную в период его деятельности от государственных и правительственных учреждений и организаций Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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