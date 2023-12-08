США приветствуют предстоящие визиты представителей правительства Азербайджана в Вашингтон - Госдеп

БАКУ/Trend/ - США приветствуют предстоящие визиты председателя Центрального банка и министра энергетики Азербайджана в Вашингтон.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США по итогам визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена в Азербайджан.

Как отмечается, О'Брайен провел позитивную и конструктивную встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время своего визита в Баку 6 декабря.

«Они обсудили глубокие исторические связи двух стран и важность двусторонних отношений. Помощник госсекретаря О'Брайен сообщил Президенту Ильхаму Алиеву, что Соединенные Штаты приветствуют предстоящие визиты председателя Центрального банка и министра энергетики Азербайджана в Вашингтон. Кроме того, он отметил, что госсекретарь Энтони Блинкен надеется вскоре принять в Вашингтоне министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна для следующего раунда мирных переговоров», - говорится в сообщении.

Отметим, что по сообщению азербайджанской стороны, 6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

На встрече было отмечено значение визита помощника государственного секретаря США Джеймса О'Брайена в нашу страну с точки зрения обсуждения различных аспектов двусторонних связей и проведения обмена мнениями по региональным вопросам.

Коснувшись богатой истории отношений между Азербайджаном и США, Президент Ильхам Алиев отметил, что в годы независимости Азербайджана наши страны наладили сотрудничество в различных областях, в частности, осуществляется успешное сотрудничество в энергетической сфере.

Подчеркнув, что Армения после окончания 44-дневной Отечественной войны не выполнила своих обязательств, перебрасывала на территорию Азербайджана оружие, боеприпасы и военнослужащих, поддерживала сепаратизм, глава государства сказал, что Азербайджан проводил антитеррористические мероприятия на своих суверенных территориях, положил конец агрессивному сепаратизму и в ходе осуществления операции в образцовом порядке соблюдал требования международного гуманитарного права, гражданским лицам и инфраструктуре не было причинено никакого ущерба.

Отметив, что наша страна поддерживает региональную мирную повестку дня, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что после окончания конфликта и полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета возникли исторические возможности для установления мира, и США с учетом новых реалий также могут внести свой вклад в этот процесс.

Президент Ильхам Алиев коснулся сотрудничества в энергетической сфере, роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы и реализуемых на Каспии и Черном море проектов, направленных на развитие потенциала возобновляемой энергии.

Глава государства подчеркнул, что в регионе появились новые транспортно-логистические возможности по Среднему коридору, расширилось партнерство Азербайджана со странами Центральной Азии, рассказал о новых возможностях сотрудничества в этом направлении.

Джеймс О'Брайен, в свою очередь, отметил, что связи между США и Азербайджаном имеют глубокие корни и наши страны являются хорошими партнерами. Он коснулся роли США в поставке энергоресурсов Азербайджана на мировые рынки, подчеркнул, что его страна поддерживает мирную повестку дня в регионе, нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, переговоры по мирному договору, довел до внимания в этом контексте, что США готовы к продолжению переговоров в Вашингтоне.

Джеймс О'Брайен сказал, что США поддерживают продолжение обсуждений по развитию концепции Транскаспийского транспортного коридора, а также открытию коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Он отметил важность взгляда на будущее в американо-азербайджанских отношениях.

На встрече как позитивный шаг для продвижения двусторонних отношений было расценено восстановление взаимных визитов.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.