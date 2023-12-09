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Президент Ильхам Алиев: Наша государственная инвестиционная программа в основном будет направлена на освобожденные регионы - Карабах и Восточный Зангезур

Политика Материалы 9 декабря 2023 10:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Наша государственная инвестиционная программа в основном будет направлена на освобожденные регионы - Карабах и Восточный Зангезур

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Наша государственная инвестиционная программа в основном будет направлена на освобожденные регионы - Карабах и Восточный Зангезур. Во-первых, потому что нам необходимо как можно скорее расселить бывших беженцев. К концу 2026 года мы планируем переселить более 140 тыс. человек.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

Подчеркнув необходимость вкладывать значительные средства в инфраструктурные и жилищные проекты, а также в проекты социальной инфраструктуры, глава государства отметил: «В то же время эта территория, которая на протяжении тридцати лет находилась под оккупацией, обладает большим потенциалом в области сельского хозяйства, гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергетики, туризма. Поэтому это будет основным направлением государственной инвестиционной программы».

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