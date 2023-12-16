Павильон Азербайджана на COP28 посетили более 6000 человек

БАКУ /Trend/ - Более 6000 человек посетили павильон Азербайджана на 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP28 в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом в субботу Trend сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Отметим, что на сессии, проходившей с 30 ноября по 12 декабря текущего года, Азербайджан впервые был представлен павильоном. Павильон был создан при совместной организации Фонда Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), о чем было официально объявлено 11 декабря в рамках конференции COP28 в Дубае. Проведение COP29 в Азербайджане запланировано на ноябрь 2024 года.

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