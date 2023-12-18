Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Катара

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани по случаю национального праздника Катара, сообщает в понедельник Trend.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш братский народ по случаю национального праздника Государства Катар.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия для укрепления азербайджано-катарских межгосударственных отношений, основанных на добрых традициях, расширения круга охвата нашего сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Катара – постоянного мира и процветания", - говорится в письме.