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Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Катара

Политика Материалы 18 декабря 2023 11:25 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Катара

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани по случаю национального праздника Катара, сообщает в понедельник Trend.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш братский народ по случаю национального праздника Государства Катар.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия для укрепления азербайджано-катарских межгосударственных отношений, основанных на добрых традициях, расширения круга охвата нашего сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Катара – постоянного мира и процветания", - говорится в письме.

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