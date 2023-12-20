В ЦИК Азербайджана прошло совещание для председателей окружных избирательных комиссий (Обновлено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - 20 декабря в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана состоялось совещание для председателей окружных избирательных комиссий.

Как сообщает в среду Trend, в совещании приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики – начальник отдела территориально-организационных вопросов Администрации Президент Зейнал Нагдалиев, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли, заместитель министра юстиции Тогрул Мусаев, заместитель министра внутренних дел Исмет Алиев, первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов.

Председатель ЦИК Мазахир Панавов заявил, что выборы в Азербайджане открыты для международной общественности.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом территориально-организационных вопросов Администрации Президента Зейнал Нагдалиев отметил, что сегодня избирательное законодательство Азербайджана по своей демократичности не уступает законодательству ведущих стран мира.

Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев подчеркнул наличие у Азербайджана опыта проведения демократических выборов, рассказал о задачах, которые возлагаются на Конституционный суд в процессе выборов.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли напомнил, что во время принятия нового закона, некоторые политические партии спорили касательно вопроса пяти тысяч членов, и думали, что это помешает их регистрации.

"Но сейчас эти политические партии бойкотируют выборы. Это очень прискорбно. Добиться регистрации, и теперь бойкотировать выборы - это большое политическое беcкультурье", - добавил А.Гусейнли.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов еще раз обратился ко всем политическим партиям с призывом принять участие в выборах.

Заместитель министра юстиции Тогрул Мусаев отметил, что имена лиц, скончавшихся до 15 декабря текущего года, были исключены из списков избирателей и переданы в ЦИК.

Заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Исмет Алиев сообщил, что начался процесс выдачи необходимых документов гражданам, у которых до дня выборов истекает срок действия удостоверения личности, а также лицам, которым ко дню выборов исполнится 18 лет.

"Вопросы, поднятые окружными и участковыми избирательными комиссиями в рамках полномочий полиции, будут активно решаться. Действия, препятствующие экзит-поллу, будут немедленно предотвращены", - добавил И.Алиев.

Первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов заявил, что те, кто будет препятствовать работе избирательных комиссий, будут привлечены к административной и уголовной ответственности.

Председатель ЦИК поблагодарил представителей государственных структур, участвовавших в совещании.

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11:38

БАКУ /Trend/ - 20 декабря в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана проходит совещание для председателей окружных избирательных комиссий.

Как сообщает в среду Trend, в совещании принимают участие председатель ЦИК Мазахир Панахов, члены комиссии и председатели окружных избирательных комиссий.

В мероприятии ожидаются выступления помощника Президента Азербайджанской Республики – начальника отдела территориально-организационных вопросов Администрации Президента Зейнала Нагдалиева, председателя Конституционного суда Фархада Абдуллаева, первого заместителя председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли, заместителя министра юстиции Тогрула Мусаева, заместителя министра внутренних дел Исмета Алиева, первого заместителя генерального прокурора Эльчина Мамедова.

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