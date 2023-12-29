Госслужбе спецсвязи и информационной безопасности Азербайджана предоставлены новые полномочия

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден "Порядок определения соответствия требований к технологическому оборудованию и программному обеспечению, которое должны использовать государственные органы (учреждения) и органы местного самоуправления".

Как сообщает в пятницу Trend, постановление в связи с этим подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Согласно постановлению, сертификат соответствия технологического оборудования и программного обеспечения государственных органов (учреждений) и органов местного самоуправления, которые они должны использовать, техническим требованиям, будет выдан после представления положительного заключения об информационной безопасности Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

В выдаче свидетельства будет отказано в случае отрицательного заключения со стороны Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

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