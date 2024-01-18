Президент Ильхам Алиев создал условия для процветания всего региона - аргентинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал условия для процветания всего региона.

Об этом сказал в четверг Trend бывший академический директор Аргентинского совета по международным отношениям (CARI), эксперт Хуан Батталеме.

Он вспомнил свою встречу с Президентом Ильхамом Алиевым во время форума, состоявшегося в Баку еще в декабре прошлого года.

"Когда я был там в качестве академического директора CARI, самым примечательным, что я увидел, было общество, с большой уверенностью смотрящее в будущее страны", - сказал он.

По словам Батталеме, благодаря политике Президента Ильхама Алиева страна восстановила свою территориальную целостность и гордо и уверенно смотрит в будущее и создает общее будущее для всех вокруг.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев решил проблемы своей страны, которые возникли после распада СССР. "Ему удалось создать боеспособную армию и двигаться к достижению целей, даже несмотря на геополитические ограничения региона", - сказал эксперт.

Батталеме отметил, что Президент Ильхам Алиев обладает четким видением геополитических вызовов, с которыми сталкивается Азербайджан в настоящем и может столкнуться в ближайшем будущем. По его словам, Президент Ильхам Алиев налаживает мосты и предлагает благополучное будущее всем соседям страны.

Он напомнил о том, что Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления перед экспертным сообществом также рассказал о важности инфраструктуры в регионе и шагах, предпринятых Азербайджаном в этом ключе.

"Действительно, география без инфраструктуры - это просто место на карте. То, что делает Баку, и в частности Президент Ильхам Алиев, для развития инфраструктуры и связности региона станет еще одной частью большого вклада", - сказал в заключение Хуан Батталеме.