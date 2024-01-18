В Азербайджане усилена социальная защита сотрудников органов прокуратуры

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре".

Как сообщает Trend, согласно изменению, усилена социальная защита других сотрудников органов прокуратуры.

Статья 39 действующего закона "О прокуратуре" регулирует вопросы укрепления социальной защиты работников прокуратуры и укрепления материально-технической базы органов прокуратуры. Согласно статье 1 данного закона, под работниками прокуратуры понимаются прокуроры, следователи прокуратуры, оперативники прокуратуры, стажеры прокуратуры. Согласно новому закону, средства, предусмотренные статьей 39 закона "О прокуратуре" и перечисляемые на казначейский счет прокуратуры Азербайджанской Республики, стало возможным направить на социальную защиту других сотрудников органов прокуратуры, в том числе государственных служащих органов прокуратуры; служащих в органах военной прокуратуры военнослужащих, не являющихся работниками прокуратуры, а также гражданских служащих, работающих на должностях, не предусматривающих специальных званий в органах прокуратуры.

Отметим, что в соответствии со статьей 39 закона "О прокуратуре", в целях усиления социальной защиты работников прокуратуры и укрепления материально-технической базы органов прокуратуры на казначейский счет прокуратуры Азербайджанской Республики перечисляются следующие средства: 5 процентов средств, перечисляемых в государственный бюджет в период предварительного расследования для возмещения ущерба, причиненного государству в результате преступлений по уголовным делам и другим материалам уголовного преследования, расследуемым органами прокуратуры; 5 процентов средств, поступивших в государственный бюджет от уплаты в связи с освобождением от уголовной ответственности в порядке, установленном Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, по уголовным делам, расследуемым органами прокуратуры; 23 процента средств, поступивших от наложенных штрафов по делам об административных правонарушениях, направленных в суд для рассмотрения прокурором в порядке, установленном Кодексом Азербайджанской Республики об административных правонарушениях.