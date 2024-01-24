Запад решил, что роль России урегулировании между Азербайджаном и Арменией неправильна - глава МИД РФ

БАКУ /Trend/ - Запад решил, что роль России в процессе мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией неправильна, и пытаются "заманивать" их Брюссель, Париж и Вашингтон. Об этом сказал министр иностранных дел России,Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседаниях Совета безопасности ООН, передает Trend.

Лавров подчеркнул, что личное вмешательство президента России Владимира Путина сыграло ключевую роль в остановке военных действий в ноябре 2020 года, а также в согласовании нескольких трехсторонних документов между Арменией, Азербайджаном и Россией, в которых определены основные параметры урегулирования, включая вопросы границ, торговых и транспортных маршрутов и заключения мирного договора.

Он также отметил, что недавно западные партнеры, несмотря на достигнутые соглашения, почему-то считают, что Россия действует неправильно в этом контексте, и пытаются привлечь армян и азербайджанцев к переговорам в других городах, таких как Брюссель, Париж, Вашингтон и Прага.