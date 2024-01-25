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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона по внесению изменений в закон "О медиации"

Политика Материалы 25 января 2024 17:26 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона по внесению изменений в закон "О медиации"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона Азербайджанской Республики от 26 декабря 2023 года № 1079-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медиации".

Как сообщает Trend, руководствуясь пунктами 19 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в связи с вступлением в силу закона Азербайджанской Республики от 26 декабря 2023 года № 1079-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медиации", в целях обеспечения применения данного закона Кабинету министров Азербайджанской Республики предписано в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию закона Азербайджанской Республики "О медиации".

Также Кабмину поручено решить другие вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики от 26 декабря 2023 года № 1079-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медиации".

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