Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона по внесению изменений в закон "О медиации"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона Азербайджанской Республики от 26 декабря 2023 года № 1079-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медиации".

Как сообщает Trend, руководствуясь пунктами 19 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в связи с вступлением в силу закона Азербайджанской Республики от 26 декабря 2023 года № 1079-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медиации", в целях обеспечения применения данного закона Кабинету министров Азербайджанской Республики предписано в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию закона Азербайджанской Республики "О медиации".

Также Кабмину поручено решить другие вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики от 26 декабря 2023 года № 1079-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медиации".