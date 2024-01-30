Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Сотрудникам ГТК Азербайджана вручены генеральские звания (ФОТО)

Политика Материалы 30 января 2024 11:11 (UTC +04:00)
Сотрудникам ГТК Азербайджана вручены генеральские звания (ФОТО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджанской Республики высшего специального звания.

Как передает во вторник Trend, согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы присвоено нижеследующим сотрудникам Государственного таможенного комитета:

Ширинову Натигу Тельман оглу - заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Алиеву Вугару Исмаил оглу - начальнику Главного таможенного управления Нахчывана.

Джахангирову Анару Нияз оглу - начальнику Главного таможенного управления на воздушном транспорте.

Ашурлу Кянану Магеррам оглу - директору Объединения "Азертерминалкомплекс".

Сегодня на церемонии, посвященной профессиональному празднику работников таможни в ГТК, вышеуказанным лицам были вручены генеральские звания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Сотрудникам ГТК Азербайджана вручены генеральские звания (ФОТО)
Сотрудникам ГТК Азербайджана вручены генеральские звания (ФОТО)
Сотрудникам ГТК Азербайджана вручены генеральские звания (ФОТО)
Сотрудникам ГТК Азербайджана вручены генеральские звания (ФОТО)
Сотрудникам ГТК Азербайджана вручены генеральские звания (ФОТО)
Сотрудникам ГТК Азербайджана вручены генеральские звания (ФОТО)
Сотрудникам ГТК Азербайджана вручены генеральские звания (ФОТО)
Сотрудникам ГТК Азербайджана вручены генеральские звания (ФОТО)
Сотрудникам ГТК Азербайджана вручены генеральские звания (ФОТО)
Сотрудникам ГТК Азербайджана вручены генеральские звания (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости