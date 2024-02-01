ПАСЕ стала инструментом в руках определенных сил - Сахиба Гафарова (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Как известно, было принято решение о приостановлении деятельности азербайджанской делегации в ПАСЕ. Это решение было принято в ответ на так называемые "обвинения", выдвинутые против Азербайджана.

Об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что определенные силы в Европе никак не могут смириться с фактом полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

"Эти силы создают серьезную угрозу усилиям, направленным на мир и стабильность. К сожалению, ПАСЕ демонстрирует, что она стала инструментом в руках некоторых сил. Думаю, всем известны истинные причины политической акции в ПАСЕ против Азербайджана, являющейся проявлением несправедливости и необъективности, предвзятости и двойных стандартов. Проблема в том, что в Европе определенные силы никак не могут смириться с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в результате 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических мероприятий локального характера проведенных ВС Азербайджана в сентябре прошлого года в Карабахе. Тревожным моментом здесь является то, что неприятие некоторыми новой реальности, сложившейся на Южном Кавказе, и подстрекательство к армянскому реваншизму представляют серьезную угрозу усилиям по установлению прочного и долгосрочного мира и стабильности в регионе. К сожалению, ПАСЕ, которая на словах заявляет о своей поддержке демократических ценностей, демонстрирует, что она становится инструментом в руках сил, стремящихся удовлетворить свои ограниченные политические интересы. Последнее событие, ударившее по репутации Парламентской ассамблеи и Совета Европы в целом, также показало, что в настоящее время эту организацию трудно назвать платформой для диалога и сотрудничества, где царит атмосфера уважения к мнению всех ее членов", - сказала спикер Милли Меджлиса.