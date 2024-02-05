Стало известно насколько процентов повысились пенсии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Новым распоряжением Президента Ильхама Алиева все виды пенсий в Азербайджане были проиндексированы и увеличены на 11,2 процента.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что подписанное Президентом Ильхамом Алиевым новое распоряжение "Об индексации трудовых пенсий" является очередным продолжением последовательных шагов по усилению социальной защиты пенсионеров, повышению пенсий.

"Все пенсии, назначенные распоряжением до 1 января 2024 года, повышаются с 1 января текущего года путем индексации на 11,2 процента в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы по состоянию на 2023 год, согласно информации, представленной Госкомстатом.

Также предусмотрено увеличение с начала текущего года сумм пенсий, на которые были назначены надбавки за выслугу лет, установленных вместе с этими надбавками, и материальной помощи, включенной в состав пенсий с 1 января 2023 года, с индексацией в указанную сумму.

Повышение осуществляется автоматически через электронную систему, и пенсионерам не нужно предъявлять какие-либо документы или подавать заявление.

Надбавки к пенсиям за январь будут выплачиваться вместе с пенсией за февраль.

Например, если пенсия составляет 500 манатов, то с 1 января текущего года эта сумма будет увеличена на 11,2 процента (то есть на 56 манатов), январская надбавка в 56 манатов также будет добавлена к февральской пенсии и выплачена вместе с ней.

На повышение, охватывающее в общей сложности 1,1 миллиона пенсионеров, дополнительно будет потрачено около 630 миллионов манатов в год.

Отметим, что повышение пенсий путем индексации распространяется на все виды пенсий с начала прошлого года.

Нынешнее повышение также коснется пенсионеров, которым назначена пенсия как на общих основаниях, так и получающих прибавку за выслугу лет (являющиеся пенсионерами военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и др.).

Увеличение индексации превышает средний уровень инфляции в 2023 году (на 8,8 процента).

В то же время распоряжением увеличиваются и пенсионные капиталы, зарегистрированные до 1 января 2024 года на лицевых счетах застрахованных лиц в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за предыдущий год, с индексацией на 8,8 процента. Например, если на лицевом счете накоплено 50 тысяч манатов пенсионного капитала, эта сумма будет увеличена на 8,8 процента, то есть на 4 400 манатов (до 54 400 манатов).

Это также показывает, что пенсионные капиталы, накопленные на индивидуальных счетах работающих лиц, регулярно увеличиваются не только на основе ежемесячных отчислений на социальное страхование из их заработной платы, но и на основе индексации государством в начале каждого года", - говорится в сообщении ведомства.

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