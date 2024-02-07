Парламентарий из Италии впечатлен активностью среди молодых избирателей в Азербайджане

БАКУ/Trend/ — Процесс голосования, который мы наблюдали на тех 12-13 участках, где уже успели побывать, прозрачен и активен, отметил в среду в беседе с Trend парламентарий-наблюдатель из Италии Андреа де Джузеппе.

"Мы посетили 12-13 участков. Процесс голосования прозрачен. Явка избирателей с утра идет очень хорошо. Мы видели много молодых людей на участках. Это очень хорошо для процесса демократии и означает ее развитие. У нас в Италии, в Европе молодые люди неохотно принимают участие в голосовании. А здесь на участках мы фиксировали большое количество молодого поколения, и это отлично", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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