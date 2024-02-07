Экипажи всех кораблей ASCO проголосовали на выборах президента Азербайджана

БАКУ/Trend/ — Моряки, плавающие на судах ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), воспользовались правом голоса на внеочередных выборах президента Азербайджанской Республики.

Как передает в среду Trend со ссылкой на ASCO, по состоянию на 13:00 по бакинскому времени проголосовало 1 455 членов экипажей 84 кораблей, то есть уже обеспечено 100 процентное голосование.

"Голоса моряков с кораблей были отправлены на созданный в ASCO избирательный участок №44 радиограммой и почтой. Они будут обработаны на избирательном участке №7 Сабаильского избирательного округа", - сообщили в ЗАО.

ASCO пояснило, что из 84 судов 76 плавают в Каспийском море, а восемь — в бассейнах Черного и Средиземного морей.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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