Многие страны региона хотят, чтобы у них был такой президент, как Президент Ильхам Алиев – депутат парламента Грузии

БАКУ /Trend/ - Многие страны региона хотят, чтобы у них был такой президент, как Президент Ильхам Алиев.

Как сообщает Trend, об этом сказал наблюдатель от Парламентской ассамблеи Организации Черноморского сотрудничества, депутат парламента Грузии Рамаз Николаишвили.

По его словам, Президент Ильхам Алиев является региональным лидером.

"Люди понимают, что он делает для своих граждан. Поэтому и результат такой", - сказал он.

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,1% голосов после обработки 54,47% бюллетеней.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра «Rəy», 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

В списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Созданы 6 537 избирательных участков по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.