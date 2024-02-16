Гибель людей от воды "Джермук", загрязненной отходами Амулдага: осложнения могут возникнуть и в других странах

БАКУ /Trend/ - Смерть людей от минеральной воды "Джермук" происходит вследствие загрязнения этой воды сточными водами с месторождения Амулдаг, и это должно быть тщательно расследовано.

Согласно заявлению Коалиции "Environmental Protection First", беспощадная эксплуатация месторождения Амулдаг (Амулсар) в Армении без соблюдения каких-либо экологических стандартов, отравляет грунтовые воды, содержание тяжелых металлов в отходах горнодобывающей промышленности наносит разрушительный ущерб минеральным источникам Истису (Джермук).

Как сообщила Trend член Коалиции "Environmental Protection First", исполнительный директор общественного объединения "Служба во имя здоровья" Парвана Велиева, вода также может содержать природный металлический мышьяк.

"Но увеличение содержания мышьяковой пыли также может быть результатом вмешательства человека. Согласно исследованию Американского общества горной металлургии и горнодобывающей разведки, вмешательство человека приводит к увеличению концентрации мышьяка в воздухе, воде и почве. Горнодобывающая промышленность, подвергающая минералы процессам выветривания, ускоряет высвобождение мышьяка. Порошок оксида мышьяка образуется при нагревании золото- и медьсодержащих руд, особенно при плавлении золота. Этот мышьяк стекает с загрязненных участков в пресные воды, где и растворяется. Не случайно мы неоднократно делали совместные заявления с неправительственными организациями о том, что непрозрачная деятельность на месторождении Амулдаг (Амулсар) загрязняет воду минеральных источников Истису (Джермук)", - подчеркнула она.

По словам П.Велиевой, сточные воды золотоносного месторождения смешиваются с водами этого источника, что приводит к повышению в воде уровня мышьяка до такой степени, что это наносит вред здоровью человека.

"Мы видим, что эти осложнения могут возникнуть и в других странах, где осуществляется продажа воды. По этой причине другие страны и их население также должны быть осторожны. Вообще от использования этой воды нужно отказаться. Все это еще раз доказывает, что Армения разрушает экосистему региона, здоровье людей", - добавила она.

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