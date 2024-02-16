Али Асадов назначен на должность премьер-министра Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Али Хидаят оглу Асадова на должность премьер-министра, сообщает в пятницу Trend.

"Руководствуясь пунктом 4 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю:

Назначить Али Идаят оглу Асадова Премьер-министром Азербайджанской Республики", - говорится в распоряжении.

Отметим, что на сегодняшнем заседании Милли Меджлис (парламент) Азербайджана одобрил кандидатуру Али Асадова на должность премьер-министра страны.

Согласно статье 118 Конституции (порядок назначения премьер-министра Азербайджанской Республики), премьер-министр Азербайджанской Республики назначается Президентом Азербайджанской Республики с согласия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Предложение о кандидатуре премьер-министра вносится на рассмотрение Милли Меджлиса Президентом Азербайджанской Республики не позднее одного месяца со дня вступления в должность или не позднее двухнедельного срока со дня ухода в отставку Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Милли Меджлис принимает решение по кандидатуре премьер-министра Азербайджанской Республики не позднее одной недели со дня представления этой кандидатуры. Если указанный порядок будет нарушен или три раза не будет дано согласие на назначение на должность премьер-министра Азербайджанской Республики кандидатур, представленных Президентом Азербайджанской Республики, то Президент Азербайджанской Республики может назначить премьер-министра без согласия Милли Меджлиса.