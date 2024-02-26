Армения осталась безнаказанной за преступления в Ходжалы - французское издание La Gazette du Caucase

БАКУ /Trend/ - Главный редактор онлайн-газеты La Gazette du Caucase, базирующейся в Париже, известный французский журналист Жан-Мишель Брюн опубликовал статью, посвященную 32-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает в понедельник Trend.

"Исполнилось 32 года с тех пор, как армянские Вооруженные силы совершили это преступление, ужас которого превосходит всякое воображение. Те, кому удалось спастись от нападавших, были убиты в лесу, где они искали убежища, в то время как другие умерли от холода или были тяжело ранены. Большинство из них были женщинами, детьми и стариками.

Армянское вторжение привело к оккупации более 20 процентов территории Азербайджана, гибели более 20 000 человек. Более 50 000 человек были ранены или искалечены. Более миллиона мирных жителей, ставших жертвами армянской политики этнической чистки, в течение почти трех десятилетий жили как беженцы, внутренне перемещенные лица", - пишет автор.

Жан Мишель Брюн подчеркнул, что против Армении не было принято никаких санкций за эти преступления - ни Соединенными Штатами, ни Европейским союзом.

"То же самое относится и к Франции, которая никогда не осуждала Армению ни за оккупацию суверенного государства, ни за этническую чистку, ни за Ходжалинский геноцид. Напротив, несколько французских городов подписали соглашения о побратимстве с азербайджанскими городами, находившимися в то время под армянской оккупацией", - отметил Брюн.

Далее в статье отмечается, что когда 15 октября прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев водрузил государственный флаг в городе Ходжалы, это стало историческим событием, знаменующем восстановление справедливости для всех азербайджанцев.

"Сегодня в Ходжалы ведутся масштабные строительно-восстановительные работы. Сотни домов возрождаются из руин. В настоящее время завершается строительство дорог, линий связи, водоснабжения, канализации, электроснабжения и других магистральных линий в городе. Очень скоро начнется переселение туда жителей. По данным местных властей, в течение первых шести месяцев этого года ожидается возвращение 50 семей в Ходжалы. Таким образом, территориальная целостность и суверенитет Азербайджана уже восстановлены, и спустя 32 года после трагедии Ходжалы возрождается", - говорится в заключении.

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