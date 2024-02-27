Новые покровители Армении пытаются восстановить свою рухнувшую репутацию - комментарий

БАКУ /Trend/ - Армения хочет новых проблем в регионе. Как известно, вооруженные силы Армении вновь регулярно нарушают прекращение огня в приграничных районах и открывают огонь по позициям азербайджанской армии.

Об этом сказал Trend советник Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

Он отметил, что армянская сторона должна знать, что если она вновь задумает посягнуть на азербайджанские земли, то получит очередной урок.

Как сказал Мамедов, у новых покровителей Армении свои геополитические цели. У них так или иначе есть желание восстановить свою рухнувшую репутацию. Сегодня они реализуют прежний сценарий, Армения постоянно привносит в переговоры новую тему. Ереван вступает в очень ответственный исторический этап, ему следует одуматься и отказаться от провокаций, добавил он.

Говоря об очередной годовщине Ходжалинского геноцида, он отметил, что впервые в истории независимого Азербайджана ходжалинцы почтили память жертв этой трагедии в родном краю.

"Кровь жертв Ходжалинского геноцида не осталась неотмщенной. Оккупанты полагали, что будут всегда удерживать за собой азербайджанские земли. Геноцид, совершенный в феврале 1992 года в Ходжалы, это преступление, которое легло позором на армян", - сказал Мамедов.

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