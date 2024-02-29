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Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Турцию

Политика Материалы 29 февраля 2024 17:54 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Турцию

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита планируются участие министра в Дипломатическом форуме в Анталье, выступление в ходе панели "Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств в 21 веке", а также многочисленные двусторонние встречи.

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